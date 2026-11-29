Bursa'da BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 14 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 14 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında Mudanya-Kabataş ve Armutlu-İhlas hatlarındaki bazı karşılıklı seferler de bulunuyor.
BUDO'nun 14 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesinden yapılan duyuruda, bugün yapılması planlanan 14 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama iptal edilen seferler ve saatleri şöyle: "Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)."
Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),