Bursa'da BTSO Sait Ete İlkokulu'nda Geleneksel Çadır Kampı Etkinliği

Bursa'da BTSO Sait Ete İlkokulu'nda Geleneksel Çadır Kampı Etkinliği
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Bursa'da BTSO Sait Ete İlkokulu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'çadır kampı' etkinliğinde 600 öğrenci ve velileri ile bir araya geldi. Öğrenciler, bilim etkinlikleri ve mini konserle eğlendi, gökyüzünü teleskoplarla gözlemleme fırsatı buldu.

Bursa'da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimince düzenlenen "çadır kampı" etkinliği, öğrenci ve velilerce ilgi gördü.

Okul yönetimince geleneksel hale getirilen "çadır kampı" etkinliğinin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi.

Etkinliğe katılan aileler, okul bahçesine çadırlarını kurdu, karavanlarını uygun yerlere yerleştirdi.

Etkinliğe velileriyle katılan 600 öğrenci, çeşitli bilim etkinlikleri ve mini konserle eğlendi.

Okul bahçesine kurulan teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulan katılımcılar, kurdukları çadır ve karavanlarda sabahladı.

BTSO Sait Ete İlkokulu Müdürü Ergül Akpınar, AA muhabirine, okullarında düzenlenen etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirten Akpınar, şöyle konuştu:

"Toplam 600 öğrenci, 155 çadır, 16 karavan etkinliğe katılıyor. Velilerimiz önce çadırlarını kuruyorlar. Daha sonra bilim gösterisi yaptık. Çocukların dikkatini çekecek deneyler yapıldı. Sonrasında davet ettiğimiz müzik grubu konser verdi. Gece saatlerinde de okulumuzun bahçesinde karanlık alanda teleskoplarla uzay gözlemi yapıyorlar. Çocukların ve velilerin okul bahçesinde bir gece geçirmesini amaçladık. Okula bağlılıklarını artıracağına inanıyoruz. Bunu sağladığımızı da görüyoruz. Okulumuz velilerimizi, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ağırlamaktan, böyle bir etkinlik yapmaktan dolayı okul olarak büyük mutluluk duyuyoruz."

"Buraya katılmaktan keyif alıyoruz"

Velilerden Sabri Çakar ise düzenlenen etkinliğe 4 yıldır katıldığını kaydetti.

Söz konusu kampta düzenlenen etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini anlatan Çakar, "Bugün burada konserler, bilim etkinlikleri, gökyüzü gösterileri gibi etkinlikler oldu. Çocuklarımızın hem sosyal hem de psikolojik gelişimini destekliyor. Buraya katılmaktan keyif alıyoruz. Çadırlarımız, karavanlarımız var. Gece çadırlarda konaklıyoruz. Keyifli bir süreç, heyecanlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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