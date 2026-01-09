Kış uykusuna yatmayan anne bozayı, 3 yavrusuyla fotokapana yansıdı

BURSA'da yaban hayatını görüntülemek için ormana kurulan fotokapana, kış uykusuna yatmayan anne bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

Ursus cinsine bağlı, Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biri olan ve boyut açısından tek rakibi kutup ayısı olan bozayıların (Ursus arctos) boyları 1,4-2,8 metre; ağırlıkları erkeklerde ortalama 217 kilogram, dişilerde 152 kilogram. Dünyadaki 8 ayı türünden biri olan ve Türkiye'deki tek ayı türü olan bozayılar, Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KARA MEMELİSİ

Kış uykusuna yatmadığı 3 yavrusu ile ormanda dolaşan anne bozayının görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Neslin Devamı: Bozayı ve Yavruları. Türkiye'nin en büyük kara memelilerinden olan Bozayı (Ursus arctos), yaban hayatı envanter çalışmalarımızın en önemli gösterge türlerinden biridir. Fotokapan ağımıza takılan bu görüntüler, türün üreme başarısını ve popülasyonun sağlıklı bir şekilde devam ettiğini kanıtlamaktadır. Yavrular, yaklaşık 2-3 yıl boyunca annelerinin gözetiminde kalarak beslenme, barınma ve hayatta kalma becerilerini öğrenirler. Bu süreçte anne ayının yavrularını koruma içgüdüsü, doğadaki en güçlü savunma mekanizmalarından biridir" ifadeleri ile paylaşıldı.