Bursa'da bir çocuğun site havuzunda hayatını kaybetmesi gözleri bu alandaki tedbirlere çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir sitede 2 yaşındaki çocuğun havuza düşerek hayatını kaybetmesi, site yönetimlerinin havuz güvenliği konusunda alacağı tedbirlerin önemini ortaya koydu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede yaşayan 2 yaşındaki çocuk, site içindeki havuzda hareketsiz bulunmuş, hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu olayın bütün site yönetimleri için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Açık havuzların çevresinin çocukların tek başına aşamayacağı koruyucu sistemlerle sınırlandırılması gerektiğini belirten Sağır, havuz giriş kapılarının açık bırakılmaması, kendiliğinden kapanması ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde güvenli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Havuza doğrudan giriş olmamalı"

Sağır, çocuk oyun alanları, bina girişleri, yürüyüş yolları ve sosyal alanlardan havuza doğrudan ve kontrolsüz geçiş bulunmamasının önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bir çocuğun birkaç dakika içinde havuz alanına ulaşabileceği unutulmamalıdır. Site içindeki havuz da çocuklar açısından sürekli kontrol edilmesi gereken ciddi bir risk alanıdır. Kamera sistemleri önemli ancak tek başına yeterli olmalz. Kameralar, fiziksel bariyerlerin ve insan gözetiminin yerini tutmaz. Havuz girişlerinde kontrollü geçiş sistemi, kapı sensörü ve sesli alarm gibi ek önlemlerin de değerlendirilmesi gerekiyor."

"Kapalı havuzlar da kontrol edilmeli"

Kapalı havuzların da yıl boyunca kullanılması nedeniyle sürekli kontrol ve denetim gerektirdiğini dile getiren Sağır, bu havuzların girişlerinin çocukların tek başına açamayacağı şekilde kontrol altına alınması, kullanım saatleri dışında kapıların kilitli tutulması ve yetkisiz girişlerin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Sağır, kapalı havuzlarda yoğun nem, buhar, yetersiz aydınlatma, kaygan zemin, havalandırma sorunları ve elektrikli ekipmanlardan kaynaklanan ilave riskler bulunduğuna dikkati çekerek, suyun içinin her noktadan açıkça görülebilir olması gerektiğini söyledi.

Havuz ortamındaki buhar ve yetersiz aydınlatmanın, su içindeki kişinin fark edilmesini zorlaştırabileceğine işaret eden Sağır, "Kaygan zemin ise düşme ve yaralanma riskini artırabilir. Bu nedenle aydınlatma, havalandırma, zemin güvenliği ve su görünürlüğü düzenli olarak kontrol edilmelidir." dedi.

Sağır, havuz kimyasallarının kilitli, uygun şekilde havalandırılan ve yalnızca yetkili personelin erişebileceği alanlarda saklanması gerektiğini belirterek, pompalar, elektrik panoları, aydınlatmalar ve havalandırma sistemlerinin periyodik bakımlarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Cankurtaran görevlendirilmeli"

Site yöneticilerinin görevinin havuzu hizmete açmakla sona ermediğini belirten Sağır, yöneticilerin, ortak alanların güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak ve öngörülebilir risklere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu söyledi.

Sağır, sezon öncesinde ve kullanım süresince havuz çevresindeki bariyerlerin, kapıların, zemin kaplamalarının, merdivenlerin, tutunma alanlarının, su derinliği işaretlerinin, aydınlatmanın, havalandırmanın ve kurtarma ekipmanlarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsan hayatını tehlikeye atabilecek eksiklik durumunda havuzun kullanıma kapatılması gerektiğini dile getiren Sağır, şunları ifade etti:

"Açık ve kapalı havuzlar için yazılı kullanım talimatı hazırlanması, kuralların görünür şekilde ilan edilmesi ve site sakinlerine ayrıca duyurulması gerekiyor. Çocukların hangi şartlarda havuz alanına girebileceği, kullanım saatleri, yasak davranışlar, acil durum kurallarının açıkça belirtilmesi ve havuz çevresinde can simidi, kurtarma sırığı, ilk yardım çantası bulundurulması önem arz ediyor. Yoğun kullanılan havuzlarda eğitimli cankurtaran görevlendirilmeli. Site çalışanları temel ilk yardım eğitimi almalı, acil durumlarda kimin 112'yi arayacağı, ilk müdahaleyi yapacağı ve sağlık ekiplerinin siteye nasıl yönlendirileceği önceden belirlenmeli."

"Kontrolsüzlük geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir"

Sağır, havuzlarda meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarında sorumluluğun her olayın kendi şartlarına göre belirlendiğini, site yöneticisinin her olayda otomatik olarak tek başına sorumlu kabul edilemeyeceğini söyledi.

Sorumluluğun belirlenmesinde havuzun güvenlik önlemleri, kamera görüntüleri, personelin görev tanımları, hizmet alınan firmaların yükümlülükleri ve ebeveyn gözetimi gibi unsurların birlikte incelendiğini belirten Sağır, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde site yöneticisi, yönetim şirketi, kat malikleri, havuz bakım firması, yüklenici, görevli personel veya cankurtaran açısından hukuki ve cezai sorumluluğun gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA