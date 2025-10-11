Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi 1. Yazar Sokağı'nda aralarında husumet bulunan T.A. ile M.M. tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. bıçakla yabancı uyruklu M.M'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli T.A'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel