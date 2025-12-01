Bursa'da Bıçaklama Olayında Sanıklara Hapis Cezası

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını alışveriş merkezinin otoparkında bıçaklayan, çevredeki vatandaşların telefondan açtığı polis sireni sesini duyup kaçan sanık ve kardeşlerinin yeniden yargılandığı davada sanıklar, 3 yıl 9 ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Batuhan M, suça sürüklenen çocuk H.B.M ve E.M, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Batuhan M, istinaf ilamında müştekinin yüzünde sabit bir iz olması nedeniyle cezasının artırılmasının talep edildiğini söyledi.

Müştekinin cezaevindeyken kendisini ziyarete geldiğinde yüzünde kalıcı bir iz görmediğini belirten Batuhan M, şöyle konuştu:

"Her ne kadar öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmam talep ediliyorsa da katılan Ayşenur hastanede 1 gün bile kalmadan basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralanmıştır. Benimle birlikte kardeşlerim de ceza almıştır. Aynı evden 3 mahkum olarak yargılanmaktayız. Ailem ve kardeşlerimle mağdur durumdayız. 2 yıldan beri cezaevindeyim. Mahkemeden beraatımı, aksi halde lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim."

H.B.M. ve E.M. de pişman olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Olayda yaralanan Ayşenur K.'nın avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Batuhan M.'ye "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmettiği 15 yıl hapis cezasını, takdir indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürdü.

H.B.M.'yi "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, yaş küçüklüğü nedeniyle cezasına 5 yıla indirdi.

E.M. de aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 2023'ün aralık ayında arkadaşlarıyla alışverişe giden Ayşegül K, otoparka indikleri sırada eski erkek arkadaşı Batuhan M. ve kardeşlerinin saldırısına uğramıştı.

Bıçakla Ayşegül K.'yı yaralayan Batuhan M. ve kardeşleri, çevredekilerin telefondan polis siren sesi açmasının ardından olay yerinden kaçmıştı.

Yapılan yargılama sonucu sanık Batuhan M. 11 yıl 8 ay, suça sürüklenen çocuk E.M. 2 yıl 11 ay, H.B.M. ise 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine kararı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, cezayı yetersiz bularak yerel mahkemenin kararını bozmuştu.