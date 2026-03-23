Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan Hamdullah Y. hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 20 yaşındaki M.T. gözaltına alındı.
Karapınar Mahallesi'nde Hamdullah Y. (36) ile M.T. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Hamdullah Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı M.T'nin Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın