Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Karapınar Mahallesi'nde Hamdullah Y. (36) ile M.T. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Hamdullah Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı M.T'nin Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.