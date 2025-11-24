Haberler

Bursa'da Bıçakla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçakla yaralanan Murat Z. hastanede tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi A.Ş. ise polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Umurbey Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı tarama çalışmasıyla zeytinlik alanda Murat Z'yi yaralı halde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi A.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

