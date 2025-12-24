Bursa'da berber dükkanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Bursa'da, bir berber dükkanında tabancayla vurulan çırağın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan sanık 2 kardeşin yargılanmasına başlandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanıklar Recep O. (32) ve Kamuran O. (27) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Recep O, kız kardeşlerinin bir kişiyle ilişki yaşadığını öğrendiklerini ancak ailelerin görüşmesi sonucu ilişkinin evlilikle sonuçlanmayacağı düşüncesiyle çiftin ayrıldığını anlattı.

Suriye uyruklu bu gencin daha sonra elinde uygunsuz fotoğrafları olduğunu söyleyerek kız kardeşlerini tehdit ettiğini öğrendiklerini anlatan Recep O, ailesine de haber verdikleri halde tehditlerin devam ettiğini ileri sürdü.

Olay günü kardeşini evden çıkarken gördüğünü anlatan sanık Recep O, "Nereye gittiğini sorduğumda Kamuran, 'Abi tehdit mesajı gelmiş, konuşup geleceğim' dedi. 'Ben de geliyorum' dedim beraber çıktık. Motoru sokaktaki boş bir alana park ettik. Dükkanın önünde kalabalık bir grup vardı. Kamuran öndeydi, dükkana girince Ali kalkar gibi oldu, bir hareket yaptı. Kamuran silahı çıkarıp sıkmaya başladı sonra koşarak uzaklaştı. Ben donakaldım. Daha sonra olayın şokuyla ben de uzaklaştım." diye konuştu.

Sonrasında karakolu aradıklarını ve kardeşini teslim etmek üzere gittiklerini, kardeşinin yanına silah aldığından haberi olmadığını belirten Recep O, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Kamuran O. ise kardeşlerinin tehdit edildiğini öğrendikten sonra maktulle görüşmek istediklerini ancak kendilerinden kaçtığını, ailesine ulaşarak görüştükleri halde tehditlerin devam ettiğini savundu.

Olay günü maktulden ablalarına tehdit mesajı geldiğini öğrendiğini, konuşmak için maktulün çalıştığı iş yerine gittiklerini, tehdit nedeniyle yanına silah da aldığını anlatan sanık Kamuran O, "Dükkana girdim, Ali koltukta oturup telefona bakıyordu. Beni görünce küfür edip elini beline attı. Kapıda bir grup vardı, belli ki bizi bekliyorlardı. Ben silahı çektim tetiğe bastım. Kaç kere sıktım bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanıkların kız kardeşi Fatma O. da maktulün kendisini davet ettiği evde uyutarak birliktelik yaşadığını ve uygunsuz fotoğraflarını çektiğini öne sürdü.

İlişkilerini sonlandırdıktan sonra maktulün bu fotoğraflarla kendisini tehdit ettiğini öne süren Fatma O, dayanamadığını ve durumu ailesine anlattığını kaydetti.

Diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'nde 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, berber dükkanında çalışan Suriye uyruklu çırak Elhalifa'ya (21) silahla ateş edilmişti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Elhalifa, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan kardeşler Recep O. ve Kamuran O. tutuklanmıştı.