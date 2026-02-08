Haberler

Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde annesinin hazırladığı mama için elektrikli su ısıtıcısının kablosunu çekerek üzerine kaynar su dökülen 1,5 yaşındaki Yunus Emre A. yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde su ısıtıcısının kablosunu çekmesi sonucu üzerine kaynar su dökülen Yunus Emre A. (1,5) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre A.'ya mama hazırlamak isteyen annesi, elektrikli su ısıtıcısında su ısıtmaya başladı. Bu sırada minik Yunus Emre, ısıtıcının kablosunu çekerek devirdi ve üstüne dökülen kaynar su nedeniyle yaralandı. Durumu fark eden annesi, bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Yunus Emre'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 1 ve 2'nci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

-Haber: -Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
