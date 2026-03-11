Haberler

Bursa'da batan teknedeki baba ve oğlu kendi imkanlarıyla kurtuldu

Bursa'da batan teknedeki baba ve oğlu kendi imkanlarıyla kurtuldu
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında batan teknedeki baba Semih Şen ve oğlu Salih Şen, kendi çabalarıyla karaya çıkarak sağlık ekiplerine ulaştı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında batan teknedeki baba ve oğlu kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Altıntaş Mahallesi'nde balıkçılık yapan Semih Şen (44), babası Salih Şen (65) ile denize açıldı.

Bir süre sonra su almaya başlayan tekne, denizin hafif dalgalı olması nedeniyle kısa sürede battı.

Olay sırasında Semih Şen ile Salih Şen kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba ve oğlu Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
