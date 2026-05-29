Bursa'da başıboş atlar, trafiği tehlikeye soktu

BURSA'da başıboş dolaşan 2 at, trafiği tehlikeye soktu. O anlar, çevredeki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Orhaneli Bursa yolu Kaplıkaya mevkisinde meydana geldi. Yolda koşarak ilerleyen 2 atı fark eden sürücüler, hayvanlara çarpmamak için hızlarını azalttı. Trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, atlar bir süre sonra ağaçlık alanlara yönelip uzaklaştı. Yaşananlar, o sırada aracıyla yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

