Bursa'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bursa çevre yolunda seyreden Enver Erol (70) idaresindeki 16 PAE 75 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ile yolcu Alime Erol (67), Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA