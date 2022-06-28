BURSA'DA BARAKA YANGINI BURSA'da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. BURSA'da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2'nci Sever Sokak'ta bulunan barakada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakada yaşayan 5 kişilik aile tahliye edilirken, alevler kısa büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Bursa Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel Osmangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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