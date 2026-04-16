Bursa'da Barajlar Kış Yağışlarıyla Dolup Taştı

Bursa'da kış aylarında etkili olan yağışlarla içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 96,4'e yükseldi. Uzmanlar, yaz aylarında su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA'da kurak geçen yazın ardından barajlar kış aylarında etkili olan yağışlarla yeniden canlandı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar su tasarrufu çağrısında bulunarak, "Yazın hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ve suda buharlaşma yaşanmasıyla su seviyesinde azalma yaşanabilir" dedi.

Geçen yılın ekim ayında kuraklık tehlikesi yaşayan Bursa'da, barajlardaki doluluk oranının yüzde 0 olarak ölçülmesiyle kentte planlı su kesintileri uygulanmıştı. Uludağ'dan gelen kar suları ve son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yeniden yükselirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kentin ana içme suyu kaynağı olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi kritik eşiği aşarak yüzde 96,4'e çıktı. Yağışlarla birlikte barajlar yeniden tam kapasiteye ulaşırken, 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki tahliye kapakları açıldı. Baraj kapaklarından boşalan tonlarca suyun akışı dronla havadan görüntülendi.

'YAZA GÜÇLÜ BAŞLIYORUZ'

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulunarak, "Son 4 aylık yağışlarımızla barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Yaza güçlü başlıyoruz. Geçen seneki kuraklığı baz alınca güzel bir oran. Önümüzdeki yaz Meteoroloji Müdürlüğü'nün tahmini üzerine yüksek bir hava sıcaklığı bekleniyor. Yazın hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ve suda buharlaşma yaşanmasıyla su seviyesinde azalma yaşanabilir. Barajlarda buharlaşma oranı yüzde 15'i bulabiliyor ve bu da bizim kullandığımız su miktarının azalması demektir. Hava sıcaklıklarıyla da suya talep çoğalıyor. Barajlar dolu diyerek sulara yüklenmeyip, planlı kullanmalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
