Bursa'da Balkonundan Düşen Adam Ağır Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın balkonundan düşen Bedrettin Ö. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddi.

BURSA'da, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan düşen Bedrettin Ö. (45), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonuna çıkan Bedrettin Ö., bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Bedrettin Ö.'yü yerde gören ailesi, fenalık geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı b elirlenen Bedrettin Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
