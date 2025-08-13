Bursa'da Balkonundan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de birinci kat balkonundan düşen 4 yaşındaki İ.H. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın birinci kat balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yeniceköy Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden İ.H, (4) birinci kat balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İ.H'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
