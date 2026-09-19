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Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı

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Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı
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Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinlikler, Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen "Herkes İçin Adım Adım Hareketlilik" programıyla başladı. Programda yürüyüş, bisiklet ve zumba yapıldı; 20-21 Eylül'de iki etkinlik daha düzenlenecek.

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinlikler, "Herkes İçin Adım Adım Hareketlilik" programıyla başladı.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, yürüyüş, bisiklet ve zumba aktiviteleri gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim Vadisi'ndeki Çocuk Oyun Sokağı'nda da "Oyun Sokağa Taşıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 20 Eylül Pazar günü Atatürk Caddesi'nde "Arabasız Bir Gün, Hareketli Bir Kent", 21 Eylül Pazartesi günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde "Kuşaklar Arası Hareketlilik Çalıştayı" düzenlenecek.

Kaynak: AA
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