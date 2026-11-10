Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 09.05'te araçlar durdu, saygı duruşu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 09.05'te araçlar durdu, saygı duruşu yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa'da saat 09.05'te araçlar durdu ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Kentte bayraklar yarıya indirilirken sirenler çaldı, o anlar dronla görüntülendi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa'da hayat durdu. Yollardaki Bursalıların, saat 09.05'i gösterdiğinde otomobillerini durdurup, aşağı inerek saygı duruşunda bulunduğu anlar, dronla görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05'te Bursa'da bayraklar yarıya indirilerek, sirenler çaldı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde akan trafikte araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

Bu bebek 18 yaşına kadar maddi sıkıntı çekmeyecek!

Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden