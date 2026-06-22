Motosiklette toplanan arıları, özel kıyafetiyle kovana topladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kovandan çıkan kraliçe arıyı izleyen işçi arılar, park halindeki motosiklete oğul aldı. Arıcı, özel kıyafetiyle arıları toplayarak kovana geri götürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kovandan çıkan kraliçe arıyı izleyen işçi arıların, park halindeki motosiklete oğul aldığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arıcı ise özel kıyafetiyle yanına yaklaştığı arıları yeniden kovana topladı.
Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde, meydana geldi. Kovandan ayrılan kraliçe arı park halindeki motosikletin üzerine konunca, işçi arılar da kısa sürede aynı noktada toplandı. Motosikletin büyük bölümünü kaplayan arı kümesini görenler, o anları ilgiyle izledi.
Bölgeye gelen arıcı ise, giydiği özel kıyafetle, motosikletteki arıları dikkatlice topladı. Kraliçe arının kovana alınmasının ardından işçi arılar da kovana geri döndü. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),