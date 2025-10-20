Haberler

Bursa'da Apartmanda Tekrar Eden Yangınlar Korkuttu

Bursa'da Apartmanda Tekrar Eden Yangınlar Korkuttu
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir apartmanda aralıklarla çıkan yangınlar, apartman sakinlerini endişelendirirken, itfaiye ekipleri yangınlara hızlı müdahalede bulundu. Yangınların nedeni üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 haftadır aralıklarla aynı apartmanda çıkan yangınlar hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Yalı Mahallesi 51. Sokak'taki bulunan ve 3 gün üst üste yangın çıkan apartmanın bu defa da çatı kısmında yangın başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramasını önleyerek söndürdü.

Yangında sonucunda apartmanın çatı kısmında hasar oluştu.

Bina sakinlerinin daha önce apartmanda çıkan yangınlarla ilgili şüphelendikleri kişiyi ihbar etmesi üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan F.K'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Apartman sakinleri, yangınlara ilişkin yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
