Bursa'da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çırpan Mahallesi 1. Durak Sokak'ta, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.