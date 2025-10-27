Bursa'da Alkollü İçecek Kavgası: 4 Yaralı

BURSA'da oturduğu mekanda alkollü içecek siparişi yerine getirilmeyen müşteri, işletme sahipleriyle kavga etti. Yaşanan arbede sırasında müşterinin tabancayla açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir işletmeye giren bir kişi alkollü içecek istedi. Ancak, işletme sahipleri müşteriye alkollü içecek veremeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Aşır O. (43) ve Mehmet Şahin Ç. (67) baş kısmından sıyrık ile Ayhan A. (42) sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. (30) omuzundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay sırasında çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.