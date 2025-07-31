Bursa'da Alacak Davası Sebebiyle İş Yeri Bastı, 2 Bacağını Vurarak Yaraladı

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Bursa'da alacak nedeniyle husumetli olduğu kişiyi iş yerinde vurarak yaralayan Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Ulu Mahalle'de meydana geldi.

BURSA'da alacak nedeniyle husumetli olduğu Zafer Atilla'yı iş yerini basarak, 2 bacağından 4 kurşunla yaralayan Mehmet K., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre; Zafer Atilla iş yerinde oturduğu sırada, aralarında alacak nedeniyle husumet olan Mehmet K. içeri girdi. Mehmet K., belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan 4 kurşun 2 bacağına isabet eden Atilla, yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Atilla, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli Mehmet K., Kent Meydanı'nda yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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