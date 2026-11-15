Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da Aktopraklık söyleşisinde 12 bin yıl önceki yerleşik yaşama geçiş anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da Aktopraklık söyleşisinde 12 bin yıl önceki yerleşik yaşama geçiş anlatıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, yaklaşık 12 bin yıl önce avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş süreci ele alındı. Söyleşide, besin üretiminin ilk adımları ve bu dönüşümün Anadolu tarihine etkisi anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Kuzey Mezopotamya'dan Marmara Bölgesi'ne uzanan ilk yerleşik toplulukların tarihsel gelişimi anlatıldı.

Bursa büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünce Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta gerçekleştirilen söyleşiye, Prof. Dr. A. Tuba Ökse konuk oldu.

Yaklaşık 12 bin yıl önce avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş sürecinin ele alındığı söyleşide, besin üretimine yönelik ilk adımların insanların yaşam biçimleri, toplumsal örgütlenmeleri ve çevreyle ilişkileri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Kuzey Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Ege Bölgesi'ne ve Balkanlar'a uzanan yerleşik yaşam süreci, arkeolojik bulgular ve bilimsel veriler ışığında aktarıldı.

Programda katılımcılara, ilk yerleşik toplulukların yaşam biçimleri, besin üretiminin ortaya çıkışı ve bu dönüşümün Anadolu tarihindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar11

Halk sokağa çıkmaya korkar oldu! Nereden çıkacakları hiç belli değil
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı26

Zincir markette video çekerken olanlar oldu
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı33

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı36

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu