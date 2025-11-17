Haberler

Bursa'da Aile Tavuk Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Aile Tavuk Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde bir aile, marketten aldıkları tavuk nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aile üyeleri mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle acil servise başvurdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı aileden 3 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızları Rayan M. (19), marketten aldıkları tavuğu pişirip yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Aile, durumun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 3 kişiyi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
