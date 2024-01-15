Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Ahır Yangınında 10 İnek Öldü

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da çıkan ahır yangınında 10 inek öldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

BURSA'da iki katlı ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahır kullanılamaz hale gelirken alevlerin arasında kalan 10 inek öldü.

Merkeze bağlı kırsal İnkaya Mahallesi 2'inci İğde Sokakta bulunan Mustafa Güney'e (60) ait iki katlı ahırda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, ahırda bulunan saman balyalarına sıçrayarak kısa sürede yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı ahır kısa sürede yangın topuna dönüşürken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürülen yangında 10 inek öldü. Onlarca saman balyasının da kül olduğu yangından ahırın ikinci katı çöktü.

Olayda yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Güney İtfaiye Hayvanlar Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title