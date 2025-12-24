Haberler

Ağaca çarpan hafif ticari araçtaki anne ile kızı yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarparak kaza yaptı. Anne ve 4 yaşındaki kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ebru A. (33) ile kızı Zehra A. (4) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki kızı Zehra A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
