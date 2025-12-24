Ağaca çarpan hafif ticari araçtaki anne ile kızı yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ebru A. (33) ile kızı Zehra A. (4) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki kızı Zehra A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.