Haberler

Bursa'da AFAD'a akredite gönüllü ekiplerce deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD'a akredite 34 ekip ve 1350 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

"Afad Akredite Gönüllü Ekipler Haberleşme, Toplanma, İntikal, Müdahale ve Koordinasyon Tematik Tatbikatı" adıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında 6 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden il genelinde tematik tatbikat gerçekleştirildi.

Afad Bursa koordinasyonunda görevli 34 akredite ekip ve 1350 personel, deprem senaryosu üzerinden ilk bir saat içerisinde toplanma, intikal, saha tarama, koordinasyon ve müdahale faaliyetlerinde bulundu.

Tatbikat kapsamında ilk 8 dakikada 13 ilçede eş zamanlı saha taraması başlatıldı, Osmangazi'de enkaz ve Yıldırım'da mahsur kalma senaryoları eş zamanlı yapıldı.

Ekiplerin toplanma süreleri, intikal hızları, saha tarama disiplini ve ihbarlara müdahale refleksleri ölçülürken, saha taramasını tamamlayan ekiplerin merkez ilçelere kademeli olarak yönlendirilmesiyle sistemin dinamik yapısı da test edildi.

Akredite ekiplerin sahadaki gerçek performansını ve AFAD Bursa merkezli komuta-kontrol ile koordinasyon sisteminin ilk saatlerdeki etkinliğini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilen tatbikat, 5 saat sürdü.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

