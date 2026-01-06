Haberler

Bursa'da ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ablasına bıçakla yaraladığı iddia edilen Kırgızistan uyruklu Mehrali P. gözaltına alındı. Olay, uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen Mehrali P'nin ablasına saldırmasıyla başladı. Gözaltına alma sırasında direnen Mehrali P, polisle yaklaşık 4 saat süren bir ikna sürecinin ardından teslim oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ablasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, kaldığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Kırgızistan uyruklu Mehrali P. (26), 1 Ocak'ta Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'taki ablası N.P'nin (32) evine geldi.

Kardeşinin "uyuşturucu" etkisinde olduğunu düşünen N.P, Mehrali P'yi annesinin evine göndermek istedi. Ablasına sinirlenen Mehrali P, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını yeğeni B.G'nin (3) boğazına dayadı.

Bu sırada kardeşine müdahale eden N.P, elinden yaralandı. Ablasının yaralandığını gören Mehrali P, olay yerinden kaçtı. Hastaneye giden N.P. ise buradaki tedavisinin ardından kardeşinden şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekipler, Mehrali P'nin ailesinin evine geldiği bilgisini aldı.

Polis ekiplerini gören Mehrali P, dairenin kapısını kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Burada eline bıçak alıp balkona çıkan ve kendisine zarar vermeye başlayan Mehrali P, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

Mehrali P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Ankara'daki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Fotoğraf, en büyük şehirlerimizden birinde çekildi