Bursa'da 6 Yaşındaki Çocuk İçin İznik Gölü'nde Arama Çalışması Başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak için geldiği İznik Gölü'nde serinlemek için suya giren 6 yaşındaki E.Ç, kayboldu. Jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin sudan destek verdiği arama çalışmaları, Mudanya Deniz Polisine bağlı dalgıçlar eşliğinde sürdürülüyor.

