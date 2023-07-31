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Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısındaki terasta başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye ve alt katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, hasar meydana geldi.

BURSA'da, 5 katlı bir binanın çatısındaki terasta başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye ve alt katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Sakin Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısındaki terastan, henüz bilinmeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, binadakileri uyararak tahliye etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin çevreye ve alt katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin  ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Denizhan Karahancı - Güncel

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