Bursa'da 4 kişinin öldüğü kaza: Tır sürücüsü tutuklandı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 7 Ağustos'ta Bursa- İzmir kara yolu Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) idaresindeki 16 KPD 36 plakalı otomobilin, Uluabat Mahallesi'nde H.T'nin kullandığı 35 BDJ 710 plakalı tıra arkadan çarptığı, 4 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Kazada, Orhan ve Serpil Çalışkan (40) çifti ile kızları Ceyda Çalışkan (16) ve sınıf arkadaşı Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetmişti. Çiftin oğulları Ramazan Batın Çalışkan (14) ile Ceyda Çalışkan'ın diğer sınıf arkadaşı Zümral Şengül (17) ise yaralanmıştı.