Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Bursa'da, haklarında toplamda 5 yıl ile 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adli işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

BURSA'da haklarında 5 yıl ile 24 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Hırsızlık' suçundan 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.U., yine 'Hırsızlık' suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. ile 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. ve 'Yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.T. yakalandı. 4 hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

Haber: Esra TÜRKER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
