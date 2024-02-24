Naci Görür'den Bursa'daki Deprem Hakkında Açıklama: "Gemlik Fayı Yavaş Stres Biriktiriyor"

Dün Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden deprem hakkında açıklamada bulunarak, "Deprem KAF'ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi dün AFAD'a göre 4.1, Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Uzmanlar Bursa'nın 'izlenmesi ve dikkat edilmesi' gereken bir yer olduğunu belirtirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de uyarı geldi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Gemlik Bursa'da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF'ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle"