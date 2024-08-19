Bursa'da 39 suçtan aranan şüpheli gece kulübünde yakalandı

Bursa'da, 39 suçtan 19 arama kaydı ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gece kulübünde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eğlence merkezlerine yönelik uygulama yaptı.

SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

Kimlik kontrolü sırasında sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren bir şüpheli polis merkezine götürüldü. Uygulamada sahte kimlik verdiği belirlenen şüphelinin kimliği parmak izi incelemesinin ardından tespit edildi. Cinsel saldırı başta olmak üzere hakkında 39 suçtan 19 arama kaydı ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan M.Y. cezaevine gönderildi.