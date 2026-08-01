Haberler

Bursa’da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi geçişinde, Yalova istikametine seyreden F.Ş. idaresindeki 16 RAF 77 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BDL 34 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü. (35) idaresindeki 06 GS 328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Yaşar Alptekin'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum

Yaşar Alptekin'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı