Bursa'da Dere Yatağına Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen Mehmet Gökdelen (61), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bu kişinin Mehmet Gökdelen olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Gökdelen'in bir arkadaşı telefonla aranarak olay yerine çağrıldı. Arkadaşı polis ekiplerine, 3 arkadaş gece saatlerinde alkol aldıklarını, daha sonra evlerine dönmek üzere bölgeden ayrıldıklarını söyledi. Gökdelen'in 3 metre yükseklikten dere yatağına düştüğü değerlendirirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.