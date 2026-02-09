Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların su tutma çabalarıyla başlamadan önlenemedi. Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Meşe Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek merdiven boşluğuna yayıldı. Vatandaşlar hortumla su tutarak alevleri söndürmeye çalışırken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
