Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binada yaşayanlar tahliye edildi.

Yangın esnasında 2. katta yaşayan ve dumandan etkilenen Neriman G'nin, 7 yaşındaki torunu Sümeyye G'yi, evin önünde toplanan kişilere attığı, yere düşmeden tutulan çocuğun yaralanmadığı öğrenildi.

Torununu attıktan sonra kendisi de atlayan anneanne, Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anneanne ve torununun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, binanın 2. ve 3. katında hasar oluştu.