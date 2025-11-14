Haberler

Bursa'da 3 Çocuk Katili Baba Yargılanmaya Başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da geçen yıl 3 çocuğunu öldüren baba Murat Kılıç'ın yargılanmasına başladı. Kılıç, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, olay anında cinnet geçirdiğini ve çocuklarını öldürdüğünü hatırlamadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da geçen yıl 3 çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı.

"Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Murat Kılıç, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunmasını yapan sanık Kılıç, eşiyle boşanma sürecine girdiklerini ve eşinin çocukları alarak ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

Bir süre sonra gidip çocukları aldığını ve Bursa'ya getirdiğini belirten sanık Kılıç, e-Devlet'ten kontrol ettiğinde eşinin kendisine 5 ayrı dava açtığını gördüğünü ifade etti.

Davaları görünce cinnet getirdiğini, çocuklarını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını iddia eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Ben ne ifade verdiğimi bile bilmiyorum çünkü bir baba 3 tane çocuğunu öldürmüş. Benim öldürdüğümden haberim yok. Yengem beni aradı, 'Çocukların ne yapıyor?' dedi. Ben de yengeme, 'Yenge valla benim çocuklarım nerede? Evde herhalde, benim çocuklara bir şey yaptım' dedim."

Murat Kılıç, olaydan önce bir kişi tarafından telefonuna Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesiyle ilgili ayetlerin gönderildiğinin sorulması üzerine, "Benimki kendinden geçmeyle ilgili, cinnetle ilgili bir şey. Ben bu tarz olaylara inanmam. Dinime çok bağlıyım ama bu tarz olaylara hayatta inanmam. Zaten bana haksızlık yapıldığı için cinnet getirmişim." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da geçen yıl mayıs ayında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat Kılıç, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti. Zanlı, olayın ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.