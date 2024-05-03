Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 araç birbirine çarptı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, bir kamyon önce bir otomobile ardından da bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan sürücü ve yanındaki annesi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi öldü.
Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon önce Rıdvan Y. (50) idaresindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı 16 AU 606 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
Gözaltına alınan Fikret D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.