Bursa'da 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi

BURSA'ya farklı illerden getirilen 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirilirken, R.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Bursa'ya yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağını tespit etti. R.Ç.'nin kullandığı kamyonet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirilirken, şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamında işlem başlatıldı.