Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, B.Ö, O.C.E, T.Y. ve G.Ö'nün adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 25,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.