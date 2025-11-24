Bursa'da 23 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı yemeklerden sonra 23 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Orhangazi ilçesindeki "Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı" tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su ve gıda numuneleri almak ve epidemiyolojik çalışma yürütmek üzere her iki okula da yönlendirilmiştir."