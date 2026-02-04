Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti
Bursa'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz, ders sırasında fenalaşarak yere yığıldı.
- Rabia Akyüz, kalp krizi geçirdiği belirlenerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Rabia Akyüz, hastanede hayatını kaybetti ve Bursa'da toprağa verilecek.
Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz, dün ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyüz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI YASTA
Ölümüyle ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Rabia, bugün Bursa'da toprağa verilecek.