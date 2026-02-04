Haberler

Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Bursa'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz, dün ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyüz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI YASTA

Ölümüyle ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Rabia, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

