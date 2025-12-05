Bursa'da polise ve jandarmaya 119 araç teslim edildi

BURSA'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na 119 yeni araç, törenle teslim edildi.

Bursa'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün otoparkında düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesine 119 araç teslim edildi. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ayhan Salman katıldı. Törende konuşan Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, "Bu araçlar sahadaki etkinliğimizi daha da güçlendirecek. Operasyon kapasitemizi, hız, çeviklik ve erişebilirlik bakımından yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Toplam 119 yeni hizmet aracımızı teşkilatımızı kazandırmamız, suç ve suçluda kararlılığımızı gösterirken, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetini de büyük ölçüde arttıracaktır. Yeni araç filomuz özellikle asayiş, terörle mücadele, narkotik faaliyetleri, kaçakçılık ve organize suç operasyonları ile trafik hizmetinde ekiplerimize hem operasyonel hem lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayacaktır." Dedi.

Dualarla teslim edilen araçlar için 5 küçükbaş hayvan kesildi. Törenin ardından araçlar, ekipler tarafından görev yerine götürüldü.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,