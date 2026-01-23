Bursa'da 10 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da polisin denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Polis, "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 12 ay 20 gün hapis cezası olan S.D, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan S.C, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan E.Ö, "uyuşturucu kullanma" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası olan Y.H, "uyuşturucu kullanma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan M.S, "uyuşturucu kullanma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan R.E. ve "yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.D'yi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise "hırsızlık", "gasp", "silahla tehdit", "hakaret" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydı bulunan F.S, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 suç kaydı olan A.İ. ve "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.M. yakalandı.

Hükümlüler işlemleri tamamlanan cezaevine teslim edildi.