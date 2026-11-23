BURSA'da çevre yolunda otomobile çarparak yaralanan şahin tedaviye alındı.

Bursa Çevre Yolu'nun Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı'nda saat 13.30 sıralarında ilginç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki otomobile şahin çarptı. Sürücünün ani fren yapıp, durduğu otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı. Araçlarında hasar oluşan sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken, o sırada bölgeden geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kazayı görüp, durdu. Ekipler, yol kenarındaki yaralı şahini dikkatlice koruma altına alıp, tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen şahin, tedavi ve bakım sürecinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maddi hasarlı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı