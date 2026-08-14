Sincap ve kumruya elden çekirdek

Çay bahçesinde yanına gelen sincap ve kumruyu çekirdekle besledi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay bahçesine gelen sincap ve kumru, Sadık Karaman'ın elinden ay çekirdeği yedi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, İnegöl'de bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap ve kumru, işletmedeki müşteri Sadık Karaman'ın yanına yaklaştı. Hayvanların kendisinden kaçmadığını fark eden Karaman, kabuklarından tek tek ayıkladığı ay çekirdekleriyle sincap ve kumruyu elleriyle besledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı